16 августа 2025 в 15:07

Стало известно, на что Зеленский снова пытался уговорить Трампа

Зеленский снова попросил у Трампа гарантий безопасности для Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вновь обратился с просьбой о предоставлении Украине гарантий безопасности. В Telegram-канале он написал, что в процессе должны быть задействованы и США, и европейские страны.

Важно, чтобы европейцы были задействованы на всех этапах ради надежного гарантирования безопасности вместе с Америкой. Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны относительно участия в гарантировании безопасности Украине, — написал Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, отправится в Вашингтон на встречу с Трампом. Он выразил благодарность за приглашение, но деталей будущих переговоров не уточнил. Он подчеркнул, что Украина остается настроенной на максимально продуктивную работу. Американский лидер рассказал о состоявшейся встрече с главой России Владимиром Путиным на Аляске и обозначил ключевые моменты беседы, указав на значимость американского влияния в урегулировании ситуации, добавил президент Украины.

