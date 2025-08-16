Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 14:39

Одна нейросеть перестала работать в России

Нейросеть Gemini перестала работать в России через несколько часов после запуска

Компания Google заблокировала доступ к нейросети Gemini в России, следует из сообщения на сайте сервиса. Она перестала работать спустя несколько часов после внезапного появления.

Gemini пока не поддерживается в вашей стране. Мы сообщим, когда это изменится, — сказано в сообщении.

Российские пользователи смогли запустить Gemini через сайт и установленные приложения на Android и iOS в ночь на 16 августа. От ответа на вопрос «Ты начала работать в России?» нейросеть уклонялась. Причины внезапной разблокировки неизвестны, не исключено, что это была ошибка. Gemini изначально поддерживала русский язык (текстовый и голосовой ввод/вывод) с качественным переводом интерфейса.

Ранее стало известно, что ChatGPT от OpenAI продолжает лидировать на мировом рынке ИИ-чат-ботов. В тройку также вошли Perplexity (8,06%) и Copilot от Microsoft (4,56%), за ними следуют Google Gemini и китайский Deepseek. В России доля ChatGPT составляет всего лишь 46,4%. На втором месте закрепился Perplexity (34,61%), а третью позицию занимает Deepseek с показателем 17,94%.

