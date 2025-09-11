В Белгороде раскрыли последствия новой атаки беспилотников ВСУ Демидов: после атаки дронов ВСУ на Белгород пострадали четыре человека

В результате атаки беспилотников ВСУ на Белгород пострадали четыре мирных жителя, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. Двое мужчин с осколочными ранениями и баротравмами госпитализированы, две женщины самостоятельно обратились к медикам. Повреждены три социальных объекта и несколько жилых домов, в одном из которых произошла детонация боеприпаса на крыше.

Двое мужчин были госпитализированы с осколочными ранениями и баротравмами. Две женщины обратились за медицинской помощью самостоятельно, — сообщил Демидов.

Ранее представители Запорожской АЭС сообщили об атаке дронов ВСУ на учебно-тренировочный комплекс станции. Инцидент не повлек за собой человеческих жертв среди сотрудников и не нарушил нормальную эксплуатацию реакторов.

Кроме того, Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил, что ВСУ способны атаковать Белгородскую область дронами с любой контролируемой ими территории. Он отметил, что дальность полета украинских беспилотников составляет более 1000 км.