Объявлена награда за убийцу Чарли Кирка

ФБР объявило награду до $100 тысяч (около 8,4 млн рублей) за информацию о преступнике, который убил американского правого активиста Чарли Кирка. На странице ведомства в соцсети X говорится, что вознаграждение будет выплачено за сведения, способные привести к идентификации и аресту виновного или виновных в убийстве.

ФБР предлагает вознаграждение до 100 000 долларов за информацию, которая поможет установить личность и арестовать человека (лиц), ответственного за убийство Чарли Кирка, — говорится в сообщении бюро.

Ранее ФБР обнародовало фотографии мужчины, который может быть причастен к убийству консервативного активиста Чарли Кирка. Бюро также обратилось к общественности с просьбой помочь в установлении личности этого человека. На опубликованных фотографиях изображен мужчина в темной бейсболке и солнцезащитных очках, скрывающих часть лица. Он одет в джинсы и черный джемпер с частично видимым изображением государственного флага США.

До этого сообщалось, что на трех патронах винтовки, из которой, предположительно, стреляли в американского правого активиста Чарли Кирка, нашли гравировку, отсылающую к трансгендерной (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и антифашистской идеологии. Убийца стрелял из старого охотничьего ружья 30-го калибра.

