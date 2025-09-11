Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 20:53

Осенью оклады некоторых россиян проиндексируют на 7,6%

С 1 октября оклады военных проиндексируют на 7,6%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 октября 2025 года произойдет повышение денежного довольствия военнослужащих по призыву и контракту, а также сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти. Согласно новому постановлению правительства РФ, оклады будут увеличены в 1,076 раза, что соответствует индексации на 7,6%.

В абзаце первом пункта постановления правительства Российской Федерации от 9 апреля 2025 г. Nº464 «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти» цифры «1,045» заменить цифрами «1,076», — сказано в документе.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 октября 2025 года планируется индексация пенсий военных и зарплат госслужащих. Она уточнила, что ранее, с 1 августа, уже были увеличены пенсии работающим пенсионерам на величину накопленных за 2024 год баллов.

До этого Бессараб выразила мнение, что для реализации выплат 13-й пенсии россиянам в федеральном бюджете потребуется найти 1 трлн рублей. Парламентарий отметила, что сейчас это затруднительно из-за дефицита средств.

военные
зарплаты
оклады
индексации
