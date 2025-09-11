Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 20:45

Захарова объяснила Польше последствия закрытия границы с Белоруссией

Захарова: закрытие границы с Белоруссией нанесет ущерб Польше

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Одностороннее решение польских властей о закрытии границы с Республикой Беларусь будет иметь негативные экономические последствия для международных партнеров Варшавы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, под удар попадает товарооборот, а издержками политических амбиций руководства Польши станут потери для бизнеса как стран-союзников, так и самого польского предпринимательского сообщества, передает ТАСС.

Односторонние действия Польши нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, использующим польско-белорусскую границу для товарного обмена. При этом жертвой политических амбиций действующих властей в Варшаве станут как предприниматели из союзных Польше стран, так и национальный бизнес, — сказала дипломат.

Ранее белорусское внешнеполитическое ведомство выразило категорический протест в связи с решением Польши и Латвии ограничить полеты в приграничных зонах. В официальном заявлении подчеркивается, что подобные действия являются дискриминационными и не имеют реальных оснований, поскольку ссылки на некие «угрозы» абсолютно надуманы.

Мария Захарова
Польша
Белоруссия
границы
