Захарова объяснила Польше последствия закрытия границы с Белоруссией

Одностороннее решение польских властей о закрытии границы с Республикой Беларусь будет иметь негативные экономические последствия для международных партнеров Варшавы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, под удар попадает товарооборот, а издержками политических амбиций руководства Польши станут потери для бизнеса как стран-союзников, так и самого польского предпринимательского сообщества, передает ТАСС.

Односторонние действия Польши нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, использующим польско-белорусскую границу для товарного обмена. При этом жертвой политических амбиций действующих властей в Варшаве станут как предприниматели из союзных Польше стран, так и национальный бизнес, — сказала дипломат.

Ранее белорусское внешнеполитическое ведомство выразило категорический протест в связи с решением Польши и Латвии ограничить полеты в приграничных зонах. В официальном заявлении подчеркивается, что подобные действия являются дискриминационными и не имеют реальных оснований, поскольку ссылки на некие «угрозы» абсолютно надуманы.