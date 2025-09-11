Зеленский опозорился с дронами в Польше, лютые удары по ВСУ: что дальше

Украина опозорилась, ударив по Польше копиями российских беспилотников, Москва ответила на провокацию президента США Дональда Трампа на Аляске, в зоне спецоперации ликвидировали командира ВСУ — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как Зеленский опозорился перед Западом?

Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что ночью 10 сентября было многократно нарушено воздушное пространство Польши. По его словам, военные сбили якобы российские беспилотники, но никаких доказательств он не привел.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сочла намеренным проникновение беспилотников в воздушное пространство Польши, а еврокомиссар по обороне и космосу Андриус Кубилюс призвал в срочном порядке построить «стену БПЛА» вдоль восточного фланга Евросоюза.

Однако, по словам инсайдеров, всем этим голословным утверждениям нашлось опровержение. Telegram-канал INSIDER-T сообщил, что атаку на Польшу совершили не российские «Герани», а их украинские копии. По сведениям осведомленных источников, провокацию подготовил президент Украины Владимир Зеленский: Киев запустил по территории Польши дроны, собранные из обломков российских беспилотников.

«Ночь для атаки была выбрана не случайно — именно в это время Россия наносила удары по военным объектам во Львове. Украина воспользовалась моментом, чтобы замаскировать собственный запуск под российскую операцию и тем самым усилить антироссийскую риторику в Варшаве. Главная цель подобной операции — подтолкнуть Польшу и других союзников по НАТО к более жесткой линии против Москвы», — рассказал информатор.

По его мнению, в Киеве рассчитывают, что такие инциденты создадут ощущение «прямой угрозы» для стран Альянса и ускорят поставки оружия, а также помогут добиться обсуждения вопроса о более активном вовлечении НАТО в конфликт.

ВС Украины Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Для маскировки копии дронов оснащаются корпусами и деталями, внешне идентичными „Герани-2“. Используются даже фрагменты оригинальных обломков, собранных после атак на Украине, чтобы при падении на польской территории эксперты видели „характерные“ элементы российских аппаратов», — уточнил инсайдер.

По его словам, именно эта хитрость и должна была создать у Варшавы и ее союзников впечатление прямой атаки со стороны России.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По мнению военэкспертов, Зеленский не понимает, перед кем он позорится, выдавая украинскую атаку за российскую, а также не имеет никакого представления о реальных целях Запада касаемо Украины. Telegram-канал INSIDER-T отметил, что западные союзники Киева хотят «распилить» Украину на части, при этом хакеры уже слили реальные документы и карты, которые готовили в «коалиции желающих».

«Планируется ввести до 50 тысяч военнослужащих, и размещены они будут не на линии разграничения, а глубоко внутри страны. Каждой стране выделен свой кусок — вместе с правом добывать ресурсы. По плану, Франция забирает полезные ископаемые, Великобритания — логистику, включая транспортные узлы и цепочки поставок. Польша и Румыния претендуют на порты и оставшееся побережье, что вызывает большие вопросы — слишком лакомый кусок. Британии для контроля логистики нужен доступ к транзиту газа и нефти из России, и это невозможно без согласия Москвы», — рассказали источники.

Москва «отомстила» Трампу за провокацию на Аляске

Во время встречи на Аляске Трамп организовал демонстративный пролет стратегической авиации, включая бомбардировщик-«невидимку» B-2 Spirit, в момент, когда президент России Владимир Путин выходил из самолета. Как сообщает The National Interest, российский лидер не показал удивления и лишь усмехнулся, наблюдая за этим маневром, но позднее Москва дала ответ.

По данным издания, российская атомная подлодка проекта «Ясень» скрытно приблизилась к американскому авианосцу «Джеральд Р. Форд» во время учений НАТО у берегов Норвегии. Москва официально уведомила Вашингтон и Брюссель: присутствие американского авианосца не вызывает у нее беспокойства, что эксперты расценили как своеобразный ответ на демонстративные действия Вашингтона.

«Джеральд Р. Форд» Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам военных аналитиков, Путин также продемонстрировал Трампу свою мощь на фоне успешных ударов ВС РФ по военным объектам на Украине. В частности, как уточнил военный блогер Олег Царев, в ночь на 10 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по объектам ВСУ на Западной Украине и в Киевской области, цели были поражены в Житомирской, Львовской, Волынской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Все удары, по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, наносились высокоточным оружием и БПЛА, в комплексе работали дальнобойные ракетные системы, дроны-камикадзе и разведывательные беспилотники.

«Северо-восток (Харьков и Сумщина). Наиболее плотное давление: почти половина всех атак пришлась именно сюда. Это и удары по военной инфраструктуре, и психологическое выматывание приграничных регионов. Киев и область получили более семи ударов — работа шла по энергетике и командным пунктам. Удары по военным объектам во Львове, Ровенской области, Луцке и Калуше демонстрируют намерение держать под прицелом глубину украинского тыла и транспортные узлы, связанные с поставками из Польши и Румынии. Одесское направление — удары по Вилковому, ключевым воротам дунайской логистики», — уточнил подпольщик.

Такая плотность огня, как заметил Лебедев, указывает на то, что ВС РФ вошли в новую фазу кампании: атаки идут волнами, по разным регионам, создавая у ВСУ ощущение тотальной незащищенности.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В зоне СВО убили Кащея

Командир украинской артиллерийской батареи 148-го батальона 116-й бригады теробороны подполковник Валерий Гончар ликвидирован в зоне СВО, заявил источник в российских силовых структурах. По его словам, это произошло на Сумском направлении.

«На Сумском направлении ликвидирован подполковник Валерий Гончар. Занимал должность командира артиллерийской батареи 148-го батальона 116-й бригады теробороны», — подчеркнул он.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Информатор уточнил, что военнослужащий носил позывной Кащей. Известно, что он воевал в рядах ВСУ с самого начала боевых действий, служил в Соледаре, Артемовске, Авдеевке, также принимал участие во вторжении в Курскую область. Предположительно, его жизнь оборвал удар российской «Герани», добавил силовик.

По данным министра обороны России Андрея Белоусова, боевой потенциал ВСУ значительно снижен. Он отметил существенное уменьшение возможностей украинской армии и добавил, что войска бывшей советской республики потеряли в 2025 году свыше 340 тыс. солдат.

«Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил. Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тыс. военнослужащих и свыше 65 тыс. единиц различных вооружений», — подчеркнул министр.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение, что конфликт на Украине завершится в 2027 году, когда российская армия освободит Одессу и Николаев. Так он прокомментировал слова Каллас о затягивании кризиса на несколько лет.

«В определенном смысле глава евродипломатии Кая Каллас права насчет того, что вряд ли конфликт закончится в этом году. Если говорить не только об освобождении Донбасса, Запорожья и Херсонской области, но еще и о Николаеве и Одессе, то действительно вырисовывается перспектива до 2027 года включительно. Это говорит о том, что они понимают, что вся борьба еще впереди. Кстати, мы тоже это понимаем, несмотря на определенные успехи», — пояснил Перенджиев.

Он не исключил, что милитаризация ЕС будет продолжаться. По словам Перенджиева, Россия в свою очередь не станет пассивно наблюдать за наращиванием сил противника. Политолог подчеркнул, что ответные меры будут включать в себя активное совершенствование отечественного вооружения и технологий.

