В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской NI: подход подлодки к авианосцу стал ответом Путина на B-2 Трампа в небе Аляски

Российская подводная лодка проекта «Ясень» могла приблизиться к американскому атомному авианосцу USS Gerald R. Ford во время недавней операции НАТО по поиску субмарины у берегов Норвегии, заявил эксперт Брэндон Дж. Вайхерт, на которого ссылается The National Interest. Этот жест рассматривается журналистами как ответ на недавний полет бомбардировщика B-2 Spirit над Аляской во время переговоров глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По данным издания, Москва уведомила Вашингтон и Брюссель, что российские подводные силы не обеспокоены присутствием новейшего американского авианосца вблизи границ. Вайхерт считает, что президент России уверен в силе отечественного подводного флота и не испытывает страха перед Западом. По его мнению, субмарина проекта «Ясень» могла подойти вплотную к авианосцу, создавая потенциальную угрозу.

Ранее генерал-майор Сергей Липовой заявил, что пролет американского бомбардировщика B-2 Spirit вместе с четырьмя истребителями F-22 во время встречи президентов России и США на Аляске символизировал высшую степень уважения к гостю. Он отметил, что такие действия соответствуют протокольным нормам.