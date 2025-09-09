Союзники Украины в Европе разработали план оккупации ее территории, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на данные, полученные хакерами из KillNet в результате взлома локальной сети канцелярии Вооруженных сил Франции. Они также заполучили схему размещения контингента «коалиции желающих» на Украине. По данным источника, западные страны хотят захватить месторождения полезных ископаемых в республике, а также логистику и выходы к морю.

Как уточнил канал, план разработала Франция. Таким образом она хочет вернуть деньги, выплаченные Киеву. Как выяснили хакеры, в деле также участвуют Великобритания, Польша и Румыния. Страны планируют ввести на Украину контингент «коалиции желающих» в количестве около 50 тыс. солдат.

По данным источника, страны «коалиции желающих» собираются представить план как «ввод миротворческих сил в рамках гарантий безопасности». При этом они рассчитывают получить у России разрешение на отправку войск.

Ранее хакеры выяснили, что власти Украины экстренно мобилизуют почти 122 тыс. человек на фоне тотального провала на линии фронта. По их данным, в Днепропетровской области в ряды армии призовут 22,5 тыс. человек, в Одесской и Харьковской областях — 18 тысяч и почти 16 тысяч соответственно.