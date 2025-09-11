Похолодает до +7? Прогноз погоды в Москве на выходные, рекордный сентябрь

Синоптики прогнозируют, что в Москве уже в выходные может начаться похолодание. Чего ждать, сколько будет градусов, надолго ли задержится сухая погода и бабье лето?

Какая погода пришла в Москву к 11 сентября

Москва остается на периферии обширного циклона, указывает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Постепенно в регионе начинает холодать, и минувшая ночь в столице оказалась самой холодной с 22 мая. Минимальная температура воздуха составила плюс 7,7 градуса.

«Холодную ночь продолжит теплый день. Сегодня столичный регион останется под влиянием юго-западной периферии обширного циклона. При небольшой облачности вновь обойдется без дождей, а температурный фон останется в зоне летних значений. Температура воздуха плюс 21–23 градуса, по области — плюс 19–24. Атмосферное давление будет выше нормы. В пятницу без осадков, ночью плюс 9–11, днем плюс 19–21 градус», — прогнозирует Леус.

Сколько будет градусов в Москве в выходные, надолго ли останется бабье лето

Гидрометцентр Москвы прогнозирует дальнейшее ночное похолодание в Москве в выходные. По ночам температура не превысит плюс 7–8 градусов, а днем не поднимется выше плюс 20. При этом дни останутся теплыми и дождей в ближайшее время не предвидится.

Главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что первые десять дней сентября в Москве лишь четыре раза были абсолютно без осадков: в 1938, 1999, 2024-м и нынешнем сентябре. Метеоролог прогнозирует в столице рекордное атмосферное давление.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В выходные дни центр антициклона, обеспечивающий столичный регион солнечной погодой, окажется над Нижегородской областью. Давление в центре его достигнет 1030 гПа. И в Москве атмосферное давление повысится до 1016 гПа (762 мм рт. ст.). А это означает, что 14 сентября атмосферное давление будет рекордно высоким!» — указала Позднякова.

Специалисты Foreca прогнозируют, что первые в сентябре осадки могут пройти в Москве не раньше 17–18 сентября. При этом они будут непродолжительными, а дневные температуры на следующей неделе останутся на уровне плюс 20 градусов.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать в выходные

Леус отмечает, что температура в Петербурге на 6–7 градусов превышает климатическую норму.

«[11 сентября] температура воздуха плюс 23–25 градусов, по области — плюс 20–25. Атмосферное давление будет выше нормы. В пятницу без осадков, ночью плюс 12–14, днем плюс 22–24 градуса», — прогнозирует Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов уверен, что солнечная погода задержится в городе на ближайшие дни. Небольшие осадки в субботу вскоре закончатся.

«Антициклон устойчиво стоит над северными и центральными районами ЕТР, даже еще немного усиливаясь. Атмосферный фронт, который подходит вечером в пятницу к западным районам Ленинградской области, теряет свою активность, и осадков становится всё меньше и меньше. Поэтому впереди нас ждут еще очень хорошие выходные дни, а теплая и сухая погода, как и планировали, простоит до середины сентября», — прогнозирует Колесов.

Специалисты Foreca считают, что погода в Петербурге поменяется с понедельника: небо затянут облака, каждый день будут идти небольшие дожди. К 17–18 сентября дневные температуры упадут до плюс 16–18 градусов.

