Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 12:20

Похолодает до +7? Прогноз погоды в Москве на выходные, рекордный сентябрь

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Синоптики прогнозируют, что в Москве уже в выходные может начаться похолодание. Чего ждать, сколько будет градусов, надолго ли задержится сухая погода и бабье лето?

Какая погода пришла в Москву к 11 сентября

Москва остается на периферии обширного циклона, указывает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Постепенно в регионе начинает холодать, и минувшая ночь в столице оказалась самой холодной с 22 мая. Минимальная температура воздуха составила плюс 7,7 градуса.

«Холодную ночь продолжит теплый день. Сегодня столичный регион останется под влиянием юго-западной периферии обширного циклона. При небольшой облачности вновь обойдется без дождей, а температурный фон останется в зоне летних значений. Температура воздуха плюс 21–23 градуса, по области — плюс 19–24. Атмосферное давление будет выше нормы. В пятницу без осадков, ночью плюс 9–11, днем плюс 19–21 градус», — прогнозирует Леус.

Сколько будет градусов в Москве в выходные, надолго ли останется бабье лето

Гидрометцентр Москвы прогнозирует дальнейшее ночное похолодание в Москве в выходные. По ночам температура не превысит плюс 7–8 градусов, а днем не поднимется выше плюс 20. При этом дни останутся теплыми и дождей в ближайшее время не предвидится.

Главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что первые десять дней сентября в Москве лишь четыре раза были абсолютно без осадков: в 1938, 1999, 2024-м и нынешнем сентябре. Метеоролог прогнозирует в столице рекордное атмосферное давление.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В выходные дни центр антициклона, обеспечивающий столичный регион солнечной погодой, окажется над Нижегородской областью. Давление в центре его достигнет 1030 гПа. И в Москве атмосферное давление повысится до 1016 гПа (762 мм рт. ст.). А это означает, что 14 сентября атмосферное давление будет рекордно высоким!» — указала Позднякова.

Специалисты Foreca прогнозируют, что первые в сентябре осадки могут пройти в Москве не раньше 17–18 сентября. При этом они будут непродолжительными, а дневные температуры на следующей неделе останутся на уровне плюс 20 градусов.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать в выходные

Леус отмечает, что температура в Петербурге на 6–7 градусов превышает климатическую норму.

«[11 сентября] температура воздуха плюс 23–25 градусов, по области — плюс 20–25. Атмосферное давление будет выше нормы. В пятницу без осадков, ночью плюс 12–14, днем плюс 22–24 градуса», — прогнозирует Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов уверен, что солнечная погода задержится в городе на ближайшие дни. Небольшие осадки в субботу вскоре закончатся.

«Антициклон устойчиво стоит над северными и центральными районами ЕТР, даже еще немного усиливаясь. Атмосферный фронт, который подходит вечером в пятницу к западным районам Ленинградской области, теряет свою активность, и осадков становится всё меньше и меньше. Поэтому впереди нас ждут еще очень хорошие выходные дни, а теплая и сухая погода, как и планировали, простоит до середины сентября», — прогнозирует Колесов.

Специалисты Foreca считают, что погода в Петербурге поменяется с понедельника: небо затянут облака, каждый день будут идти небольшие дожди. К 17–18 сентября дневные температуры упадут до плюс 16–18 градусов.

Читайте также:

Удар HIMARS по больнице в Донецке: как ВСУ атакуют Россию 11 сентября

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 сентября: где сбои в РФ

«Малолетние изверги» три дня мучили пенсионерку: что известно, их накажут?

прогнозы погоды
новости
Москва
засуха
Санкт-Петербург
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербурженка набросилась с ножом на незнакомку в вагоне поезда
«Борьба впереди»: названа возможная дата завершения конфликта на Украине
«Не видел ни одного удачного»: Шахназаров жестко высказался о ремейках
Потомок де Голля назвал российский город, куда он хочет переехать
Российские войска превратили в груду металла израильскую станцию RADA
Эксперт раскрыла самый простой способ защитить сбережения от инфляции
Стерлигов нарисовал маркерами «усовершенствованную» таблицу истории
Отобравшую бейсбольный мяч у мальчика болельщицу освистал весь стадион
В Волгоградской области шиномонтажника арестовали за изнасилование
Отец избил полуторагодовалого сына в больнице из-за нервов
Россиянам рассказали о ловушке при строительстве индивидуального жилья
Как правильно выбрать колбасу: пять лучших советов
Стало известно, почему РФ не остановит поставки нефти европейским странам
Политолог назвал страны Европы, которые могут сыграть с Россией в футбол
Известная блогерша узнала об измене мужа благодаря одной детали
Нападение кошки: первая помощь и профилактика болезней
Стало известно, почему детям мигрантов стали отказывать в обучении
Автогигант рекомендовал сотрудникам отказаться от WhatsApp
В российском регионе месяц не могут найти изнасиловавшего девочку педофила
Россиян предупредили о рисках частых перекусов
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.