Иван Постный: приметы, традиции и запреты на 11 сентября

Приметы на основе поведения животных и птиц на Ивана Постного

Иван Постный: приметы, традиции и запреты на 11 сентября

11 сентября православные христиане отмечают день Усекновения главы Иоанна Предтечи — великий праздник с глубоким духовным смыслом и строгими традициями. В народе этот день известен как Иван Постный, знаменующий окончание тепла и начало бабьего лета. Сложившиеся веками наблюдения за природой и животными породили множество примет, которые и сегодня помогают предсказать погоду и грядущие события.

Приметы на основе погодных явлений 11 сентября

Гром 11 сентября предвещает теплую и продолжительную осень.

Утренний иней на траве указывает на скорое похолодание и окончание теплых дней.

Ясная погода в этот день сулит солнечную и теплую осень, а пасмурная — дождливую и холодную.

Приметы на 11 сентября — что можно и нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приметы на основе поведения животных и птиц на Ивана Постного

Птицы, поющие звонко, предвещают возвращение теплых дней.

Гуси, летящие в небе, предсказывают дождь, а лебеди — ранний снег.

Вороны, каркающие стаей, предсказывают морозы, а купающиеся в лужах — ненастье и дождь.

Скворцы, не улетающие на юг, указывают на наступление бабьего лета.

Собаки, спящие свернувшись и мало едящие, предвещают похолодание.

Кошки, спящие на спине животом кверху, сулят солнечную погоду, а закрывающие лапами нос — холод.

Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Запрещено употреблять скоромную пищу — мясные, молочные продукты и алкоголь. Нарушение этого правила считается большим грехом.

Нельзя использовать колюще-режущие предметы — ножи, ножницы, иглы. Даже хлеб рекомендуется ломать руками.

Под запретом веселье, шумные застолья, танцы и песни, так как именно во время пира был казнен Иоанн Предтеча.

Нельзя есть круглые продукты — яблоки, арбузы, капусту, лук — из-за их символического сходства с головой.

Запрещено работать в огороде, рубить дрова или заниматься рукоделием.

Иван Постный: приметы, традиции и запреты на 11 сентября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нужно сделать обязательно 11 сентября

Соблюдать строгий пост, употребляя только постную пищу.

Посетить храм для участия в богослужении и молитве Иоанну Предтече, особенно об избавлении от головных болей.

Подать милостыню и помочь нуждающимся, проявив милосердие.

Провести день в тишине и размышлениях о духовных ценностях, отказавшись от суеты.

Народные приметы и традиции 11 сентября отражают мудрость поколений, тесно переплетаясь с церковными канонами. Наблюдая за природой и животными, наши предки могли предугадать погоду и планировать свои дела. А соблюдение запретов и обычаев помогало им сохранять духовную чистоту и уважение к памяти великомученика.

Ранее мы рассказали, к чему снится кошка.