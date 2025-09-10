Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 10:51

Удары по Украине сегодня, 10 сентября: что известно, атака на объекты ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России сегодня ночью, 10 сентября, нанесли удары по объектам ВСУ на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были уничтожены?

Что известно об ударах по Украине 10 сентября

Российские военные в ночь на 10 сентября нанесли удары по военным объектам Вооруженных сил Украины в западной части страны и Киевской области, сообщил военный блогер Олег Царев в личном Telegram-канале. По его данным, основные цели поражены в Житомирской, Львовской, Волынской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Всего в ночь на 10 сентября было запущено более 100 БПЛА по военным объектам на Украине, уточнил Telegram-канал «Дневник десантника».

«Ночь для противника была беспокойной, „Гераней“ было много, в пике количество их достигало 110 и более. Это была нестандартная атака. Во-первых, запустили очень быстро. Количество запущенных достигло максимума за час. Обычно три-четыре часа. Во-вторых, необычный маршрут. Основная масса „Гераней“ летела вдоль границы, а затем „свернула“ на юг в направлении целей. Основой удар принял на себя Львов, гремело в Киеве, Виннице и в районе Ровенской АЭС», — отметили военкоры.

Все удары были нанесены дальнобойными ракетами и БПЛА, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном Telegram-канале.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«За последние сутки и ночь зафиксировано не менее 39 ударов по территории Украины. География крайне широкая: под атаками оказались Киев, Львов, Винница, Житомир, Ровенская область, Волынь, Ивано-Франковщина, Одесская область, Черниговская область, Харьковская область (включая сам Харьков и пригород), Сумская область», — отметил он.

В Киеве, по данным подпольщика, удары наносились по энергетическим объектам и командным пунктам ВСУ, в Харьковской и Сумской областях — по военной инфраструктуре.

«Удары по Львову, Ровенской области, Луцку и Калушу демонстрируют намерение держать под прицелом глубину украинского тыла и транспортные узлы, связанные с поставками из Польши и Румынии. Одесское направление — удары по Вилковому, ключевым воротам дунайской логистики. Это сигнал и Киеву, и его западным партнерам», — добавил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ
ВСУ
новости
удары
Мария Баранова
М. Баранова
