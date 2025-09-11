Патроны с необычной гравировкой нашли в винтовке, из которой убили Кирка

На трех патронах винтовки, из которой, предположительно, стреляли в американского правого активиста Чарли Кирка, нашли гравировку, отсылающую к трансгендерной (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и антифашистской идеологии, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на близкие к расследованию источники. По их словам, убийца стрелял из старого охотничьего ружья.
Внутри винтовки, которая, по мнению властей, использовалась при стрельбе по Чарли Кирку, следователи обнаружили боеприпасы с выгравированными надписями трансгендерной и антифашистской идеологии. <…> В магазине находились три нестреляных патрона с надписями, — говорится в материале.
Источники издания отметили, что винтовка была найдена в лесу недалеко от места стрельбы. Оружие было завернуто в полотенце, а в патроннике находилась стреляная гильза.
Ранее представитель ФБР в штате Юта Роберт Боулс сообщал, что оружие, предположительно использованное при убийстве Кирка, было найдено сотрудниками его бюро. По его словам, речь идет о высокомощной винтовке с продольно-скользящим затвором.