«Революция в умах»: в ГД объяснили, как привить интерес к семье

«Революция в умах»: в ГД объяснили, как привить интерес к семье Депутат Ким: распространение семейных ценностей в РФ надо начать с просвещения

Среди россиян необходимо провести «революцию в умах», чтобы они прониклись семейными ценностями, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Марина Ким. Она добавила, что никакие запреты на телевизионные передачи, где демонстрируются семейные конфликты, не справятся с этой задачей.

Нам очень важно провести революцию в умах, от этого все дальше и пойдет. Решение о том, какую программу убирать, а какую оставлять в эфире, принимает всегда директор канала, это их вотчина, их полномочия, их ответственность, — сказала парламентарий.

Депутат подчеркнула, что Госдума разрабатывает «стандарт семейного контента» и призывает журналистов, дизайнеров и других представителей творческих профессий поучаствовать в этом. По мнению Ким, ситуация с демографией в стране меняется в положительную сторону, однако медленнее, чем необходимо.

Парламентарий обратила внимание на онлайн-платформы, где выходят сериалы. По ее мнению, там представлено много лент про содержанок, которые невозможно смотреть с детьми из-за аморальности сюжетов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны демонстрируют деградацию, когда под видом культурной политики отменяют традиционные ценности и уничтожают историческое наследие. Она подчеркнула, что Россия хоть и стала объектом национализма и агрессивной риторики, однако сумела предложить альтернативный путь — сохранение традиций и развитие культурных инициатив.