16 августа 2025 в 01:58

В России заработал известный западный чат-бот

Нейросеть Google Gemini заработала на территории России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские пользователи неожиданно получили доступ к браузерной версии нейросети Google Gemini. Сервис, долгое время заблокированный в стране, теперь работает через сайт gemini.google.com и установленные приложения на Android и iOS, что подтвердил корреспондент ТАСС.

До этого при попытке доступа с российского IP и авторизации в аккаунте Google пользователи видели сообщение «Gemini пока не поддерживается в вашей стране». Теперь это ограничение, причины которого не назывались, снято. Интересно, что от ответа на вопрос — «Ты начала работать в России?» — нейросеть уклоняется. Причины внезапной разблокировки неизвестны, не исключено, что это ошибка.

Хотя скачать приложения Gemini из российских аккаунтов Google Play и App Store по-прежнему нельзя, сам сервис стал доступен через браузер и уже установленные приложения. Важно отметить, что Gemini изначально поддерживал русский язык (текстовый и голосовой ввод/вывод) с качественным переводом интерфейса. Несмотря на отсутствие официального подтверждения от Google, Gemini в России сейчас функционирует без видимых ограничений.

Ранее стало известно, что ChatGPT от OpenAI продолжает лидировать на мировом рынке ИИ-чат-ботов. В тройку также вошли Perplexity (8,06%) и Copilot от Microsoft (4,56%), за ними следуют Google Gemini и китайский Deepseek. Примечательно, что в России доля ChatGPT составляет всего лишь 46,4%.

