Обвиняемый в мошенничестве замглавы Белгородчины не выйдет из СИЗО Замглавы Белгородчины Зайнуллину продлили арест на три месяца

Арест заместителя губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина по делу о крупном мошенничестве был продлен еще на три месяца, сообщили представители объединенной пресс-службы московских судов. Второму соучастнику — Вячеславу Автономову — срок содержания под стражей продлили на два месяца и 27 дней. Суд также отклонил просьбу защиты Зайнуллина о замене меры пресечения на более мягкую.

Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Зайнуллина Рустэма Шаукатовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок два месяца и 23 дня, — говорится в сообщении.

Ранее в Белгородской области был задержан вице-губернатор Рустэм Зайнуллин. Его имя фигурирует в расследовании хищений, связанных со строительством оборонительных объектов на границе. По предварительным данным, сумма ущерба достигает 500 млн рублей. Чиновник курировал сферу управления земельными и имущественными ресурсами региона.