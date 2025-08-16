Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 14:48

Обвиняемый в мошенничестве замглавы Белгородчины не выйдет из СИЗО

Замглавы Белгородчины Зайнуллину продлили арест на три месяца

Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин во время избрания меры пресечения в Белгородском областном суде Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин во время избрания меры пресечения в Белгородском областном суде Фото: Евгений Мартынов/ТАСС

Арест заместителя губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина по делу о крупном мошенничестве был продлен еще на три месяца, сообщили представители объединенной пресс-службы московских судов. Второму соучастнику — Вячеславу Автономову — срок содержания под стражей продлили на два месяца и 27 дней. Суд также отклонил просьбу защиты Зайнуллина о замене меры пресечения на более мягкую.

Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Зайнуллина Рустэма Шаукатовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок два месяца и 23 дня, — говорится в сообщении.

Ранее в Белгородской области был задержан вице-губернатор Рустэм Зайнуллин. Его имя фигурирует в расследовании хищений, связанных со строительством оборонительных объектов на границе. По предварительным данным, сумма ущерба достигает 500 млн рублей. Чиновник курировал сферу управления земельными и имущественными ресурсами региона.

Белгородская область
суды
аресты
мошенничество
