07 сентября 2025 в 21:35

«Не только об Украине»: в Венгрии уговаривают лидеров ЕС поехать в Москву

Орбан призвал лидеров ЕС поехать в Москву ради решения вопросов безопасности

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидерам стран ЕС необходимо посетить Москву, чтобы заключить сотрудничество с Россией в сфере безопасности, уверен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, которые передает РИА Новости, переговоры не должны предполагать включения Украины в Евросоюз и НАТО.

Европе, по сути, надо не в Вашингтоне пороги обивать, а поехать в Москву и заключить соглашение о безопасности между Евросоюзом и Россией. Не только об Украине, но и по безопасности между Евросоюзом и Россией, — подчеркнул Орбан.

Политик предложил альтернативу для Украины — заключение стратегического соглашения с Евросоюзом. Премьер Венгрии подчеркнул, что Будапешт не будет выступать против компромиссного решения.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто расценил украинские удары по нефтепроводу «Дружба» как акт агрессии против своей страны. Он добавил, что такие атаки также подрывают энергетическую безопасность Словакии. По словам дипломата, президент Украины Владимир Зеленский открыто и грубо угрожал Венгрии, увязав дальнейшую работу нефтепровода с позицией Будапешта по вопросу вступления Киева в Европейский союз.

Виктор Орбан
Венгрия
Евросоюз
США
