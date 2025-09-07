Запорожская область частично осталась без света Балицкий: частичное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области

В населенных пунктах Запорожской области зафиксировано аварийное отключение электроснабжения, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Потребителей поэтапно подключают к электроснабжению по мере устранения неисправностей.

Причины уточняются. Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами, — указал глава региона.

По его словам, специалисты энергетических компаний оперативно приступили к ликвидации последствий инцидента. Балицкий поблагодарил их за быстрое включение, а жителей — за терпение и понимание.

Все системы функционируют в штатном режиме, ситуация находится на постоянном контроле. Губернатор заверил, что энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления подачи электроэнергии.

Аналогичная ситуация уже наблюдалась в Запорожской области в начале сентября. Тогда инцидент был разрешен оперативно.

