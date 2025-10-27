«Много нюансов»: депутат о решении Минфина ограничить семейные кредиты

До февраля 2026 года условия ограничений по семейным кредитам могут измениться, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он отметил, что у данной инициативы есть множество нюансов, поэтому Министерство финансов установило отсрочку.

Некоторые условия ограничения могут поменяться, потому что очень много нюансов. Есть люди, которые не живут вместе, у каждого своя семья, но бракоразводного процесса не было. Значит, официально они представляются как одна семья, и кредиты им не дают. Могут дать только один на мужа или жену. Поэтому и сделали отсрочку до февраля для того, чтобы выяснить все за и против и, может быть, поправить такое решение, — разъяснил Арефьев.

Он подчеркнул, что причина принятия такого решения — рост просроченных задолженностей. По словам парламентария, много кредитов оформлены на два лица, хотя расплачиваться будет одно.

Семья есть семья, поэтому банки защищаются для того, чтобы объединить кредит как бы в один и впредь не давать займы порознь мужу и жене, поскольку доход семейный, — заключил Арефьев.

Ранее стало известно, что Министерство финансов РФ изменит правила выдачи льготной ипотеки с 1 февраля 2026 года. Нововведения коснутся «Семейной ипотеки». Супругов обяжут оформлять льготный кредит совместно, выступая созаемщиками.