27 октября 2025 в 17:53

«Много нюансов»: депутат о решении Минфина ограничить семейные кредиты

Депутат Арефьев: условия ограничений по семейным кредитам могут измениться

Фото: Shutterstock/FOTODOM

До февраля 2026 года условия ограничений по семейным кредитам могут измениться, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он отметил, что у данной инициативы есть множество нюансов, поэтому Министерство финансов установило отсрочку.

Некоторые условия ограничения могут поменяться, потому что очень много нюансов. Есть люди, которые не живут вместе, у каждого своя семья, но бракоразводного процесса не было. Значит, официально они представляются как одна семья, и кредиты им не дают. Могут дать только один на мужа или жену. Поэтому и сделали отсрочку до февраля для того, чтобы выяснить все за и против и, может быть, поправить такое решение, — разъяснил Арефьев.

Он подчеркнул, что причина принятия такого решения — рост просроченных задолженностей. По словам парламентария, много кредитов оформлены на два лица, хотя расплачиваться будет одно.

Семья есть семья, поэтому банки защищаются для того, чтобы объединить кредит как бы в один и впредь не давать займы порознь мужу и жене, поскольку доход семейный, — заключил Арефьев.

Ранее стало известно, что Министерство финансов РФ изменит правила выдачи льготной ипотеки с 1 февраля 2026 года. Нововведения коснутся «Семейной ипотеки». Супругов обяжут оформлять льготный кредит совместно, выступая созаемщиками.

ипотеки
Минфин
Россия
семьи
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
