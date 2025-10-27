Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 17:56

Член исполкома РФС отреагировал на слухи о проведении Евро-2032 в России

Член исполкома РФС Гершкович: Дюков заявил о готовности РФ провести Евро-2032

Сербские и российские болельщики перед началом матча 1-го тура чемпионата Европы по футболу 2024 между сборными Сербии и Англии Сербские и российские болельщики перед началом матча 1-го тура чемпионата Европы по футболу 2024 между сборными Сербии и Англии Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Вопрос о проведении чемпионата Европы-2032 года в России задали президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову, он отметил, что РФ всегда готова провести крупный турнир, заявил NEWS.ru член исполкома РФС, председатель правления региональной общественной организации «Объединение отечественных тренеров по футболу» Михаил Гершкович. Ранее газета Daily Mail написала, что Россия подала заявку на проведение европейского первенства, так как итальянские стадионы могут быть не готовы к проведению соревнований.

Я видел, что этот вопрос задали Александру Дюкову. Он сказал, что Россия вполне справится. Больше у меня нет информации, — сказал Гершкович.

По информации Daily Mail, Италия столкнулась с серьезными проблемами при подготовке спортивной инфраструктуры к предстоящему соревнованию. Из десяти предложенных стадионов УЕФА одобрила только одну арену, что ставит под сомнение способность Италии выполнить обязательства по совместной организации турнира.

Россия
футболисты
Чемпионат Европы
соревнования
