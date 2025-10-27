Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 18:04

Восьмой срок президента Камеруна обернулся массовыми протестами

В Камеруне начались протесты на фоне восьмого срока президента Поля Бийя

Поль Бийя Поль Бийя Фото: Kepseu/XinHua/Global Look Press

Массовые протесты начались в Камеруне на фоне переизбрания президента Поля Бийя на восьмой срок, пишет Reuters. Политику в феврале исполнится 93 года. Так, лидер будет оставаться у власти до 99 лет.

По данным источника, в ходе протестов минимум четверо граждан были застрелены. Президент Камеруна набрал 53,66% голосов избирателей, пишет AFP. Поль Бийя остается старейшим в мире главой государства, а также вторым по продолжительности правления ненаследственным лидером. Политик уступает только президенту Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого.

Решение снова выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Бийя озвучил в июле. Политик писал в соцсети X, что его решимость служить народу соответствует остроте стоящих перед Камеруном вызовов.

Ранее стало известно, что Франция покупает более 5000 гранатометов с небоевыми боеприпасами калибра 40 мм для применения в ходе протестов. Стоимость закупки для госбюджета республики составляла €21,8 млн (2 млрд рублей). В условиях контракта также речь шла о чехлах, ремнях и прицелах для такого оружия.

