Восьмой срок президента Камеруна обернулся массовыми протестами В Камеруне начались протесты на фоне восьмого срока президента Поля Бийя

Массовые протесты начались в Камеруне на фоне переизбрания президента Поля Бийя на восьмой срок, пишет Reuters. Политику в феврале исполнится 93 года. Так, лидер будет оставаться у власти до 99 лет.

По данным источника, в ходе протестов минимум четверо граждан были застрелены. Президент Камеруна набрал 53,66% голосов избирателей, пишет AFP. Поль Бийя остается старейшим в мире главой государства, а также вторым по продолжительности правления ненаследственным лидером. Политик уступает только президенту Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого.

Решение снова выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Бийя озвучил в июле. Политик писал в соцсети X, что его решимость служить народу соответствует остроте стоящих перед Камеруном вызовов.

