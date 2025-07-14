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14 июля 2025 в 10:48

Старейший президент мира выдвинул свою кандидатуру на новый срок

Президент Камеруна баллотируется на новый срок в 92 года

Поль Бийя Поль Бийя Фото: Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

Президент Камеруна Поль Бийя объявил об участии в выборах главы государства 12 октября. На своей странице в соцсети X 92-летний политик отметил, что не планирует «уклоняться от миссии» и решил прислушаться к призывам из регионов страны на фоне напряженной геополитической ситуации.

Я кандидат на президентских выборах 12 октября 2025 года, — написал Бийя.

Бийя непрерывно руководит Камеруном с осени 1982 года (уже 43 года). Выборы президента Камеруна пройдут 12 октября. Запланирован один тур. Победу одержит кандидат, который наберет большинство голосов. Срок президентского мандата составляет семь лет.

Ранее глава камерунской политической партии PURS Серж Эспуар Матомба в беседе с NEWS.ru заявил, что расширение сотрудничества между Россией и Камеруном принесет пользу обеим странам. По его словам, отношения между двумя государствами очень хорошие и сотрудничество будет продолжаться.

В воскресенье, 13 июля, глава Министерства торговли и промышленности ЦАР Тьерри Патрик Аколоза заявил, что власти Центрально-Африканской Республики выразили готовность предоставить доступ российским компаниям к добыче алмазов на территории страны. На соответствующий вопрос журналистов он ответил утвердительно.

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