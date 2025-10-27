Французские власти вооружатся гранатометами против собственных граждан Франция приобретет более пяти тысяч гранатометов для подавления протестов

Франция приобретает более 5000 гранатометов с небоевыми боеприпасами калибра 40 мм для применения в ходе протестных акций, сообщает RT. Стоимость закупки для государственного бюджета составляет €21,8 млн (2 млрд рублей). В условия государственных контрактов дополнительно включены чехлы, ремни и прицельные приспособления для данного оружия.

Боеприпасы, предназначенные для применения против протестующих, классифицируются как нелетальные. Однако они способны причинять серьезные повреждения, включая травмы, приводящие к инвалидности или летальному исходу.

Ранее политолог Сергей Матвеев заявил, что свергнуть президента Франции Эммануэля Макрона в настоящее время невозможно, поскольку у оппозиционных сил отсутствует необходимое количество голосов для запуска процедуры отставки. Аналитик также указал, что у Макрона имеются контраргументы, основанные на его статусе ключевой фигуры политической системы Франции. Согласно этой позиции, досрочный уход президента может привести к дестабилизации всей государственной системы.