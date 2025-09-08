Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 00:02

Диковинка в погребе: готовим грибной конфитюр с лимоном

Фото: Shutterstock/FOTODOM

NEWS.ru нашел для вас интересный рецепт соленых грибов на зиму. Добавьте лимон, и привычное блюдо заиграет новыми красками!

Нужно: грибы (боровики/осиновики/березовики) — 2 кг, соль — 4 ст. л., лимон — 1/2 плода, чеснок поздний — 4-5 долек, укроп — 2-3 зонтика, лаврушка — 3-4 листа, перец черный — 8–10 горошин, гвоздика — 3-4 бутона, сахарок — 1 ч. л.

Соленые грибы на зиму делаем так: бланшируем их в растворе соли около получаса, откидываем на сито, чтобы вся вода стекла. В керамические или стеклянные емкости уложить специи, остывшие грибы шляпками вниз, смесь соли и сахара, пластины чеснока и лимона (без семян).

В эмалированную кастрюлю налить воду (150 г), всыпать соль (20 г) и довести до кипения. Затем в кипящий рассол положить соленые грибы на зиму. Герметично укупорить крышками с газоотводом. Выдержать 48–72 часа при температуре 18–20 °C.

Ранее NEWS.ru писал, как приготовить маринованную капусту по-восточному.

