В Сети появились кадры Путина с Ким Чен Ыном в «Аурусе»

Журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале показал видео из автомобиля «Аурус», в котором ехали вместе президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. На кадрах видно, как главы государств увлеченно беседуют о чем-то. При этом российский президент активно жестикулирует, а его коллега улыбается.

Команда нашей программы раздобыла для вас уникальные кадры прямо из «Ауруса» с Путиным и Ким Чен Ыном, — написал Зарубин.

Ранее Путин уступил премьеру Индии Нарендре Моди свое место в президентском «Аурусе» во время поездки лидеров в Тяньцзинь. Журналист Зарубин, опубликовавший кадры, отметил, что переговоры между политиками начались прямо в автомобиле, где находился и переводчик. Перед закрытием двери помощник Моди попросил сделать снимок на память, а сам индийский премьер внимательно осматривал салон машины российского президента.

До этого Путин пригласил лидера КНДР посетить Россию. Перед этим главы государств провели встречу наедине, а после нее обнялись и пожали друг другу руки. Кроме того, российский лидер проводил коллегу до кортежа.