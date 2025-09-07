Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 22:56

В США в очередной раз попытались обвинить Россию в «эскалации»

Келлог указал на эскалацию конфликта на Украине из-за атак по территории страны

Кит Келлог Кит Келлог Фото: Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Эскалацию конфликта на Украине можно наблюдать в последнее время, заявил специальный посланник президента США Кит Келлог в социальной сети X. По его словам, ВС РФ якобы усиливают напряженность.

Эти заявления прозвучали на фоне последних ударов российских Вооруженных сил по объектам военной инфраструктуры Украины. Келлог выразил мнение, что в ближайшее время ситуация может обостриться и усложниться еще сильнее.

Похоже, Россия идет на эскалацию, — указал дипломат.

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным объектам, местам скопления военнослужащих и представителям военного руководства Украины. Российская сторона заявляет о недопустимости ударов по гражданским целям. Позиция Москвы заключается в необходимости демилитаризации и денацификации Украины для обеспечения безопасности России.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны, в частности Франция и Германия, хотят разместить свои войска на Украине после разрешения конфликта. Ряд экспертов уверены, что это будет расценено как прямое вмешательство в конфликт. ВС РФ будут рассматривать такие силы как цель номер один, что приведет к эскалации конфликта.

эскалация
Кит Келлог
Украина
ВС РФ
