23 ноября 2025 в 09:44

Спецпосланник Трампа раскрыл дополнения к мирному плану по Украине

Келлог: к мирному соглашению по Украине будут прописаны гарантии безопасности

Кит Келлог Кит Келлог Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
В дополнение к мирному соглашению, направленному на урегулирование украинского кризиса, будут разработаны меры по обеспечению безопасности, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. По его словам, Вашингтон намерен включить в соглашение отдельное приложение с конкретными гарантиями, поскольку эти положения требуют доработки, передает Fox News.

Мы должны приложить дополнительные документы, вероятно, приложение, где будут гарантии безопасности, — прокомментировал Келлог.

Ранее сообщалось, что европейские страны против изменений в мирном плане Трампа по Украине, включая признание Россией территорий ДНР и Крыма. ЕС также считает рискованным сокращение численности ВСУ до 600 тыс. и выступает против схем, позволяющих Москве получить выгоду от замороженных активов.

До этого Трамп отметил, что его мирный план по урегулированию украинского кризиса не является окончательным и что Вашингтон стремится к завершению конфликта. Он также заявил, что конфликта между Украиной и Россией не случилось бы при его президентстве.

