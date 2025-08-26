Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Орбан предостерег Зеленского от угроз в адрес Венгрии

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес Венгрии получат ответ, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, на странице сообщества «Бойцовский клуб», созданного сторонниками партии «ФИДЕС». По словам венгерского лидера, Киев признал атаки на нефтепровод «Дружба» в связи с позицией Будапешта по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу «Дружба», потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение, — написал Орбан в социальных сетях.

Премьер подчеркнул, что шантаж, диверсии и угрозы не помогут Киеву добиться евроинтеграции. Он также заверил, что «слова Зеленского не останутся без последствий».

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» посягательством на суверенитет страны. Он также призвал Зеленского прекратить удары по нефтяной магистрали.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар при этом отметил, что Киев рискует остаться без дизеля Братиславы. Дипломат добавил, что Украина также вредит своим интересам.

