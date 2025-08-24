Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 20:58

В Венгрии жестко ответили Зеленскому на слова об ударе по «Дружбе»

Сийярто: Венгрия отвергает угрозы Зеленского по поводу нефтепровода «Дружба»

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венгрия решительно отвергает угрозы украинского лидера Владимира Зеленского и считает удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» посягательством на ее суверенитет, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена), комментируя последние высказывания из Киева. Он также призвал Зеленского прекратить удары по нефтяной магистрали.

Венгрия решительно отвергает угрозы украинского президента. <…> В последние дни Украина предприняла серьезное посягательство на безопасность нашего энергоснабжения, и посягательство на энергетическую безопасность следует расценивать как посягательство на суверенитет. <…> Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрозы в адрес Венгрии и не подвергать угрозам нашу энергетическую безопасность, — написал Сийярто.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар пригрозил, что Украина рискует потерять словацкий дизель, продолжая наносить удары по нефтепроводу «Дружба». Дипломат подчеркнул, что этим Киев вредит интересам обоих государств. По словам Бланара, он уже высказал свои мысли по этой теме украинскому коллеге.

До этого Зеленский иронично высказался по поводу атак ВСУ на нефтепровод «Дружба», отвечая на вопрос о шансах Киева на снятие вето, наложенного Орбаном на вступление в Евросоюз. Усмехаясь, он связал судьбу магистрали с дружбой между Украиной и Венгрией.

