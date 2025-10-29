Президент Украины Владимир Зеленский еще может спасти солдат ВСУ, окруженных под Покровском (Красноармейском), приказав им сложить оружие, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. На сайте политической силы он написал, что это даст огромный импульс переговорному процессу.

Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, отдав им приказ сложить оружие. Это даст огромный импульс переговорному процессу, и попавшие в плен вернутся домой к своим семьям и родным, — заявил Зеленский.

Медведчук добавил, что Зеленский, как Гитлер, верит в свою исключительность и непобедимость. Именно эти качества делают его необычайно опасным для украинских граждан.

Ранее Медведчук отмечал, что проведение выборов на Украине сегодня ничего не изменит. По его мнению, чтобы повлиять на ситуацию в стране, которая является «полигоном», а ее народ — «жертвами концлагеря», нужна полная капитуляция нынешнего правительства. Он предположил, что Зеленского может сменить посол в Великобритании Валерий Залужный или глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Однако в любом случае конфликт продолжится, уверен Медведчук.