07 сентября 2025 в 19:12

В ЕС сделали резкое заявление после ударов ВСУ по «Дружбе»

Кошкович: ЕС предает Венгрию, поддерживая Киев после ударов по «Дружбе»

Рабочие ремонтируют участок магистрального нефтепровода «Дружба» Рабочие ремонтируют участок магистрального нефтепровода «Дружба» Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Европейский союз предает Венгрию, оказывая поддержку Киеву после ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба», заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. Так он прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас о продолжении поддержки оборонной промышленности Украины.

Украинцы снова начали целенаправленную атаку на жизненно важную инфраструктуру, снабжающую страны ЕС природным газом. Это ее совершенно не беспокоит. Это не новость. Мы знаем об этом еще со времен «Северного потока». Но это предательство, — написал он.

Аналитик подчеркнул, что у ЕС нет договорных обязательств перед Киевом. Однако, по его словам, существует «абсолютный моральный и юридический долг защищать жизненно важные интересы безопасности своих государств-членов».

Ранее бразильский журналист Лукас Лейрос заявил, что странам Восточной Европы следует пересмотреть политику в отношении Украины после атак ВСУ на нефтепровод «Дружба». По его словам, Словакия, Венгрия и Польша должны рассмотреть экономические, энергетические и даже военные меры самообороны.

