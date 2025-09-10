В Венгрии заявили о недопустимости атак Украины на «Дружбу» Сийярто: удары Украины по нефтепроводу «Дружба» вредят Венгрии и Словакии

Нападения Украины на нефтепровод «Дружба» наносят ущерб Венгрии и Словакии, а не России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный». По его мнению, такие действия недопустимы, поскольку угрожают энергетической безопасности.

Мы не имеем выхода к морю, а это значит, что наши пути к поставкам нефти и газа ограничены. Мы зависимы от импорта. Тот, кто атакует нефтепровод, атакует нашу безопасность, наш суверенитет. Мы несколько раз просили Украину не делать этого. Нападение на «Дружбу» вредит не России, а Венгрии и Словакии, — признался Сийярто.

Глава МИД отметил, что действия Киева демонстрируют несправедливость и неблагодарность. По его словам, Венгрия поставляет Украине около 40% электроэнергии, а в ответ сталкивается с ударами по инфраструктуре, от которой напрямую зависит ее экономика.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт не будет поддерживать вступление Украины в ЕС, так как это противоречит национальным интересам страны. Дипломат подчеркнул, что Венгрия действует независимо и прежде всего учитывает мнение своего народа, который выступает против членства Киева в Евросоюзе.