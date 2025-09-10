Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 20:43

В Венгрии заявили о недопустимости атак Украины на «Дружбу»

Сийярто: удары Украины по нефтепроводу «Дружба» вредят Венгрии и Словакии

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Нападения Украины на нефтепровод «Дружба» наносят ущерб Венгрии и Словакии, а не России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный». По его мнению, такие действия недопустимы, поскольку угрожают энергетической безопасности.

Мы не имеем выхода к морю, а это значит, что наши пути к поставкам нефти и газа ограничены. Мы зависимы от импорта. Тот, кто атакует нефтепровод, атакует нашу безопасность, наш суверенитет. Мы несколько раз просили Украину не делать этого. Нападение на «Дружбу» вредит не России, а Венгрии и Словакии, — признался Сийярто.

Глава МИД отметил, что действия Киева демонстрируют несправедливость и неблагодарность. По его словам, Венгрия поставляет Украине около 40% электроэнергии, а в ответ сталкивается с ударами по инфраструктуре, от которой напрямую зависит ее экономика.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт не будет поддерживать вступление Украины в ЕС, так как это противоречит национальным интересам страны. Дипломат подчеркнул, что Венгрия действует независимо и прежде всего учитывает мнение своего народа, который выступает против членства Киева в Евросоюзе.

Украина
Венгрия
Петер Сийярто
нефтепровод Дружба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Антиквариат СССР: какие советские вещи сейчас стоят целое состояние
Силовики побеседовали с Алехиным после одного видео
Польская прокуратура раскрыла подробности атаки беспилотников
«Укрывают у себя террористов»: Нетаньяху впервые прямо упомянул Катар
В Венгрии заявили о недопустимости атак Украины на «Дружбу»
Один аэропорт после паузы начал принимать и выпускать самолеты
«Необратимый шаг»: в Норвегии забили тревогу из-за антироссийских планов ЕС
Свадьба во сне: тайный знак судьбы или простые переживания?
С экс-главы российского города планируют взыскать еще 2 млрд рублей
ПВО отразила массированную атаку украинских дронов на Россию
Число протестующих во Франции перевалило за 150 тысяч человек
После лета в школу: секреты легкой адаптации для детей и студентов
В Париже найден уникальный артефакт, считавшийся утраченным
Задержан топ-менеджер подрядчика Петербургского метрополитена
«Пиар не нужен»: названа важная особенность работы Минобороны при Белоусове
Врачи раскрыли, почему дети чаще болеют диабетом второго типа
«Да, это я. Узнали?»: Басков признал свое сходство с популярным мультгероем
Марсоход нашел признаки древних форм жизни на Красной планете
Пенсионер 30 лет руками копал лабиринт из-за покойной жены
Две тиктокерши неожиданно улетели вместо Ниццы в Африку
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.