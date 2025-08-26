Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 11:14

«Атаки против Венгрии»: Будапешт предъявил Киеву серьезное обвинение

Сийярто: удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» равносильны нападению на Венгрию

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто расценил украинские удары по нефтепроводу «Дружба» как акт агрессии против своей страны, передает Szeged Ma. Он добавил, что такие атаки также подрывают энергетическую безопасность Словакии.

Эти атаки направлены против Венгрии и Словакии, <...> эти атаки наносят ущерб Венгрии и Словакии, они не имеют никакого отношения к России, — сказал Сийярто.

Министр также связал эти события с недавним высказыванием украинского лидера Владимира Зеленского. Сийярто заявил, что тот открыто и грубо угрожал Венгрии, увязав дальнейшую работу нефтепровода с позицией Будапешта по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

Глава МИД Венгрии добавил, что президент Украины четко дал понять, что возможно продолжение атак в случае несогласия Венгрии занять проукраинскую позицию. Речь идет о критически важном объекте, от которого зависит энергетическая безопасность страны.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар пригрозил, что Украина рискует потерять словацкий дизель, продолжая наносить удары по «Дружбе». Дипломат подчеркнул, что этим Киев вредит интересам обоих государств. По словам Бланара, он уже высказал свои мысли по этой теме украинскому коллеге.

До этого Зеленский иронично высказался по поводу атак ВСУ на нефтепровод «Дружба», отвечая на вопрос о шансах Киева на снятие вето, наложенного премьером Венгрии Виктором Орбаном на вступление в Евросоюз. Усмехаясь, он связал судьбу магистрали с дружбой между Украиной и Венгрией.

Венгрия
Украина
Петер Сийярто
нефтепровод Дружба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина скончался в больнице после атаки украинских БПЛА
Лишенный звания генерала Попов раскрыл, при каком условии пойдет на СВО
Эпидемиолог Онищенко рассказал, откуда взялся новый штамм «Стратус»
Стало известно, как отражается на ребенке искусственное вскармливание
Яхта стоимостью 80 млн рублей застряла под мостом
Онищенко призвал не паниковать из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа
«Плюет в спину»: продюсер о похвалившей музыканта из рядов ВСУ Пугачевой
Стало известно, какие психические заболевания обостряются осенью
Стало известно, как государство защитит бывших владельцев номеров телефона
Адвокат объяснила поданное «за спиной» Товстик заявление на развод
Российским дипломатам могут запретить передвижение в Шенгене
Более 190 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за сутки
Полиция задержала мигранта после попытки похищения ребенка под Петербургом
В Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки
Королевская семья Британии: новости, за что поборются принцы Уильям и Гарри
Стоматолог открыл стрельбу по военным в российском регионе
Военэксперт ответил, что ждет бойцов ВСУ в котле под Северском
Сын альпинистки Наговицыной вышел с позитивным прогнозом
Россиянин рассылал фото в украинские чаты и получил срок
Офтальмолог рассказал, когда из-за контактных линз можно ослепнуть
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.