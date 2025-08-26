«Атаки против Венгрии»: Будапешт предъявил Киеву серьезное обвинение Сийярто: удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» равносильны нападению на Венгрию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто расценил украинские удары по нефтепроводу «Дружба» как акт агрессии против своей страны, передает Szeged Ma. Он добавил, что такие атаки также подрывают энергетическую безопасность Словакии.

Эти атаки направлены против Венгрии и Словакии, <...> эти атаки наносят ущерб Венгрии и Словакии, они не имеют никакого отношения к России, — сказал Сийярто.

Министр также связал эти события с недавним высказыванием украинского лидера Владимира Зеленского. Сийярто заявил, что тот открыто и грубо угрожал Венгрии, увязав дальнейшую работу нефтепровода с позицией Будапешта по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

Глава МИД Венгрии добавил, что президент Украины четко дал понять, что возможно продолжение атак в случае несогласия Венгрии занять проукраинскую позицию. Речь идет о критически важном объекте, от которого зависит энергетическая безопасность страны.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар пригрозил, что Украина рискует потерять словацкий дизель, продолжая наносить удары по «Дружбе». Дипломат подчеркнул, что этим Киев вредит интересам обоих государств. По словам Бланара, он уже высказал свои мысли по этой теме украинскому коллеге.

До этого Зеленский иронично высказался по поводу атак ВСУ на нефтепровод «Дружба», отвечая на вопрос о шансах Киева на снятие вето, наложенного премьером Венгрии Виктором Орбаном на вступление в Евросоюз. Усмехаясь, он связал судьбу магистрали с дружбой между Украиной и Венгрией.