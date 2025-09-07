Саммит ШОС — 2025
«Это важно»: глава ДНР озвучил новые успехи Вооруженных сил России

Пушилин заявил, что армия России улучшает позиции в Днепропетровской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России улучшают позиции в Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что юг республики освобожден полностью, а в зоне ответственности группировки войск «Восток» все населенные пункты находятся под контролем. В МО РФ данные сведения не комментировали.

Это очень важно. Поэтому сейчас продолжает улучшать свои позиции данная группировка уже на территории Днепропетровской области. Причем там тоже есть улучшение позиций, — рассказал глава ДНР.

Ранее Вооруженные силы России освободили село Хорошее под Днепром. В военном ведомстве сообщили, что населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

До этого Пушилин сообщил, что ВС России продолжают укреплять позиции в Днепропетровской области. Он отметил, что после освобождения Камышевахи весь юг ДНР оказался под контролем российских военных. По словам Пушилина, бойцы группировки «Восток» создают в Днепропетровской области зону безопасности. Глава ДНР также поблагодарил военнослужащих за успешное продвижение.

