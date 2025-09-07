Саммит ШОС — 2025
«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Солдат ВСУ Хвостик попал в госпиталь с наемниками «Магуры» из Латинской Америки

Фото: Shutterstock|FOTODOM

Солдаты ВСУ находятся в одних украинских госпиталях вместе с иностранными наемниками, сообщил пленный Дмитрий Хвостик в беседе с РИА Новости. По его словам, в 61-м военном госпитале в Сумской области он лежал в одной палате с бойцами из Латинской Америки, которые представляли 47-ю бригаду «Магура» и разговаривали исключительно на испанском языке.

Я попадаю в 61-й военный госпиталь Белопольского района... Были иностранцы, они рассказывали, что они с «Магуры». «Магура» — это 47-я бригада. Был, по-моему, колумбиец один, был парагваец и был аргентинец, — отметил пленный.

Хвостик выразил удивление тем, что иностранных наемников разместили в общей палате с украинскими военнослужащими. Он отметил, что медицинский персонал отнесся к этому как к обычной практике.

Пацаны, не удивляйтесь, что это не впервой, — сказали врачи военным.

Ранее сообщалось, что как минимум пять подразделений латиноамериканских наемников сражаются в рядах ВСУ. Среди них указаны батальон имени Симона Боливара, подразделение «Специальная латинская бригада», отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота «Змей» и батальон Tormenta Hispana. Также некоторые латиноамериканцы входят в состав других украинских подразделений.

