Как минимум пять подразделений латиноамериканских наемников сражаются в рядах ВСУ, передает РИА Новости. Среди них указаны батальон имени Симона Боливара, подразделение «Специальная латинская бригада», отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота «Змей» и батальон Tormenta Hispana. Также некоторые латиноамериканцы входят в состав других украинских подразделений, сказано в материале.

Ранее в оборонном ведомстве России рассказали, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли 1390 солдат в зоне спецоперации. Потери ВСУ в зоне ответственности «Центра» составили до 435 военнослужащих, «Запада» — до 255 солдат, в зоне Южной группировки — более 260 ликвидированных. Остальные — на счету «Севера», «Днепра» и «Востока».

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ разместили подразделения иностранных наемников по всей линии фронта в Донбассе. Он пояснил, что основная цель таких действий заключается в удержании текущих позиций под контролем ВСУ. По его словам, прибытие интернациональных подразделений на границу между ДНР и Днепропетровской областью уже зафиксировано.