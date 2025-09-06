Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 09:15

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лихнис корончатый, известный также как горицвет кожистый, — это растение с неповторимым шармом, способное преобразить любой сад. Его главная особенность — контраст между бархатистой серебристо-серой листвой и яркими, словно светящимися изнутри цветками белого, розового или пурпурного оттенков. Кустики высотой от 40 до 90 см выглядят невероятно декоративно даже до начала цветения, образуя пышные кочки, напоминающие кружевные подушки.

Хотя отдельные растения живут недолго, всего два-три года, лихнис легко и обильно даёт самосев, благодаря чему может многие годы оставаться на одном месте, постоянно обновляясь. Цветение начинается с середины лета и продолжается до осени, привлекая в сад бабочек и других полезных насекомых. Он исключительно засухоустойчив, предпочитает бедные, хорошо дренированные почвы и солнечные места, идеально подходя для альпинариев, гравийных садов и бордюров. Его скромная элегантность и способность сиять в сумерках делают его настоящей жемчужиной палисадника.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

многолетники
дачники
садоводы
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
