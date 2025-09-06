Саммит ШОС — 2025
Инженер ВСУ по обслуживанию Patriot Сакун ликвидирован в Киеве

ВС России ликвидировали в Киеве обслуживавшего Patriot подполковника ВСУ Сакуна

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили в Киеве главного инженера по обслуживанию ЗРК Patriot подполковника ВСУ Дениса Сакуна, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

По информации журналистов, родственники подполковника разместили петицию с требованием присвоить ему посмертно звание Героя Украины. В документе сообщается, что Сакун пытался спасти технику и потушить пожар, возникший при попадании ракеты. В итоге военнослужащий погиб при детонации боевой части.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил России за неделю, к 5 сентября, ударили высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. По информации ведомства, атакам также подверглись военные аэродромы.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов также сообщал 1 сентября, что на Украине могло остаться не менее пяти зенитных ракетных комплексов Patriot. Он отмечал, что в это число также входит вооружение, которое обещает поставить украинской армии Германия.

