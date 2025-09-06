Хорошавин трижды был пойман с запрещенными предметами в колонии

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин трижды был пойман с запрещенными предметами в колонии, передает РИА Новости, основываясь на судебных документах. Экс-чиновник осужден на 15 лет за взяточничество.

Допустил <...> хранение запрещенных предметов, было применено взыскание в виде водворения в ШИЗО на максимальный срок наказания, — говорится в документе.

Конкретика о том, что именно хранил Хорошавин, не раскрыта. Однако в третий раз, когда его уличили в хранении запрещенных предметов, он получил лишь выговор. Хорошавин отбывает наказание в исправительной колонии Хабаровского края.

В 2018 году бывший чиновник был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. Суд установил, что экс-губернатор организовал преступную группу, которая на постоянной основе принимала денежные вознаграждения от бизнесменов в обмен на поддержку их предпринимательской деятельности и содействие в заключении государственных контрактов.

Ранее сообщалось, что Хорошавин участвует в производстве исправительного учреждения. Он помогает колонии выполнить заказ на изготовление мусорных контейнеров для Хабаровска.