Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 11:23

Хорошавин трижды был пойман с запрещенными предметами в колонии

Экс-главу Сахалина Хорошавина трижды ловили с запрещенными предметами в колонии

Александр Хорошавин Александр Хорошавин

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин трижды был пойман с запрещенными предметами в колонии, передает РИА Новости, основываясь на судебных документах. Экс-чиновник осужден на 15 лет за взяточничество.

Допустил <...> хранение запрещенных предметов, было применено взыскание в виде водворения в ШИЗО на максимальный срок наказания, — говорится в документе.

Конкретика о том, что именно хранил Хорошавин, не раскрыта. Однако в третий раз, когда его уличили в хранении запрещенных предметов, он получил лишь выговор. Хорошавин отбывает наказание в исправительной колонии Хабаровского края.

В 2018 году бывший чиновник был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. Суд установил, что экс-губернатор организовал преступную группу, которая на постоянной основе принимала денежные вознаграждения от бизнесменов в обмен на поддержку их предпринимательской деятельности и содействие в заключении государственных контрактов.

Ранее сообщалось, что Хорошавин участвует в производстве исправительного учреждения. Он помогает колонии выполнить заказ на изготовление мусорных контейнеров для Хабаровска.

СИЗО
Александр Хорошавин
колонии
нарушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, чем на самом деле оказался «инопланетный корабль» 3I/ATLAS
Картина Цоя выставлена на аукцион
Чиновники США выступили против скандального переименования Пентагона
«Слабые сценарии и спекуляции»: Михалков обрушился на фильмы об СВО
Пару из России задержали за поцелуй в мечети
Россиянин избил 11-летнего ребенка
Пленный заявил о массовом бегстве мобилизованных из учебных центров ВСУ
Кадыров признался, что никогда не был в одном месте в Чечне
Российских парламентариев пригласили в Вашингтон
ВСУ оказались в бедственном положении у Константиновки по одной причине
Экс-сотрудники новосибирского хлебообъединения оказались в СИЗО
Россия надеется на возвращение карт «Мир» в Таиланд
«Гномы-мутанты»: Захарова описала поддерживающих Киев лидеров ЕС
«Делал без души»: Мединский недоволен фильмом Гая Ричи
«Профукали»: Захарова уличила Европу в большом провале
Житель Белгородской области погиб при атаке ВСУ на автобус
Удар по автобусу с людьми в Горловке: как ВСУ атакуют Россию 6 сентября
«Третья история»: в Кремле назвали врагов России среди иностранных компаний
Королевская семья Британии: новости, Маркл приревновала Гарри к бывшей
В Индии рассказали, почему Моди отменил визит на сессию ООН в США
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.