06 сентября 2025 в 03:32

Экс-глава Сахалина сделал «доброе дело» в хабаровской колонии

Александр Хорошавин Александр Хорошавин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный за коррупционные преступления, участвует в производственной деятельности исправительного учреждения. Согласно материалам дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, экс-чиновник оказывает содействие колонии в выполнении заказа на изготовление мусорных контейнеров.

Оказал содействие по выполнению заказа муниципалитета Хабаровска, размещенного в ИК-13, по изготовлению контейнерных площадок для сбора мусора, — указано в материалах.

Хорошавин отбывает 15-летний срок в одной из исправительных колоний Хабаровского края. Производственная деятельность является частью программы трудовой адаптации осужденных в исправительных учреждениях России.

Бывший чиновник был осужден в 2018 году по статье о получении взяток в особо крупном размере. Суд установил, что экс-губернатор создал организованную группу, которая систематически получала денежные вознаграждения от предпринимателей за покровительство в бизнесе и заключение государственных контрактов.

Ранее сообщалось, что Хорошавин осваивает профессию бетонщика. Он проходит обучение в профессиональном училище при исправительной колонии.

