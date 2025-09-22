Жена осужденного экс-главы Сахалина по минимуму гасит миллионные штрафы Жена Хорошавина каждый месяц переводит по 5 тыс. рублей для погашения его штрафа

Супруга осужденного экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина ежемесячно перечисляет по 5 тыс. рублей в счет погашения его штрафа, который составляет 500 млн рублей, свидетельствуют материалы уголовного дела, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Сам бывший чиновник, отбывающий наказание в колонии, также участвует в выплатах.

По поручению осужденного его супруга ежемесячно перечисляет 5 тыс. рублей в счет выплаты штрафа, — отмечается в документе.

Согласно документам, выплаты производятся на регулярной основе. Помимо переводов от жены, сам Хорошавин ежемесячно направляет 10 тыс. рублей из своей пенсии. При этом отмечается, что часть огромной суммы уже погашена: на счет перечислено 12 млн рублей.

Александр Хорошавин был осужден на 15 лет лишения свободы и наказан штрафом в размере 500 млн рублей. Причиной стало получение взяток в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор Сахалинской области трижды был пойман с запрещенными предметами в колонии. В судебных документах указывается, что к нему было применено наказание в виде водворения в ШИЗО на максимальный срок. Конкретика о том, что именно хранил Хорошавин, не раскрыта.