Житель Белгородской области погиб при атаке ВСУ на автобус

В результате удара ВСУ по Белгородской области погиб один человек, еще один получил ранения, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, на автодороге Казинка — Посохово Валуйского округа беспилотник атаковал служебный автобус.
От полученных ранений водитель скончался на месте <…>. Один из пассажиров, находящийся рядом с водителем, получил множественные осколочные ранения спины, лица и руки, — пояснил он.
Гладков добавил, что второй пассажир, предварительно, не пострадал. Само транспортное средство было уничтожено огнем.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал при обстреле Энергодара артиллерией ВСУ. Мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов уточнил, что мужчина 1974 года рождения получил тяжелые ранения. Врачи оказали ему медицинскую помощь.
До этого стало известно, что сотрудница фермы агропромышленного холдинга «Мираторг» в приграничном районе Брянской области пострадала при атаке ВСУ. Губернатор Александр Богомаз рассказал, что украинские FPV-дроны атаковали село Куршановичи.