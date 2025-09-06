Житель Белгородской области погиб при атаке ВСУ на автобус Гладков: при атаке ВСУ на служебный автобус под Белгородом погиб человек

В результате удара ВСУ по Белгородской области погиб один человек, еще один получил ранения, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, на автодороге Казинка — Посохово Валуйского округа беспилотник атаковал служебный автобус.

От полученных ранений водитель скончался на месте <…>. Один из пассажиров, находящийся рядом с водителем, получил множественные осколочные ранения спины, лица и руки, — пояснил он.

Гладков добавил, что второй пассажир, предварительно, не пострадал. Само транспортное средство было уничтожено огнем.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при обстреле Энергодара артиллерией ВСУ. Мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов уточнил, что мужчина 1974 года рождения получил тяжелые ранения. Врачи оказали ему медицинскую помощь.

До этого стало известно, что сотрудница фермы агропромышленного холдинга «Мираторг» в приграничном районе Брянской области пострадала при атаке ВСУ. Губернатор Александр Богомаз рассказал, что украинские FPV-дроны атаковали село Куршановичи.