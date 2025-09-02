Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 18:09

Три человека ранены при обстреле российского села со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: трое пострадали при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека получили ранения при обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, все пострадавшие госпитализированы.

У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча. Его супруга получила баротравму. <...> Третий пострадавший, получивший минно-взрывную травму, а также слепое осколочное ранение бедра, — пояснил он.

Ранее стало известно, что неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в одной из квартир в Ростове-на-Дону после атаки ВСУ, вынесен из дома. Глава города Александр Скрябин пояснил, что жителей дома эвакуировали.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что два мирных жителя подорвались на минном поле вблизи села Поповка. На месте погибли мужчины 28 и 38 лет. Он отметил, что на территории региона остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов. Скрябин уточнил, что в школе будет организован дистанционный формат обучения.

Белгородская область
Вячеслав Гладков
пострадавшие
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам озвучили последствия введения квот при трудоустройстве мигрантов
Подсчитано, сколько бедных будет в России к концу года
Альпинист ответил, сколько Наговицына могла продержаться на Пике Победы
Маринованная капуста с имбирем и чили по-азиатски
В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки
Отвечавшего за строительство метро в крупном российском городе арестовали
Путин тремя словами оценил встречи с Лукашенко
Соврала в эфире у Собчак: покалеченную модель Ковальчук обвинили в клевете
Уголовное дело, развод и лишение гражданства: как сейчас живет Пугачева
В Норвегии предрекли скорый распад Евросоюза
Ученый рассказал, каким будет грядущее лунное затмение
Духовный советник Трампа вышел на связь с тревожным обращением
Стало известно, что угрожает растениям на балконе
Политолог предсказал, останется ли Украина без света из-за Словакии
Отказавшийся от гражданства РФ игрок «Зенита» рад вызову в команду Бразилии
На Украине предложили закрывать бреши в ВСУ пенсионерами
Стало известно, какие трофеи достались ВС России после боя с «Азовом»
«Крыша» Шакро Молодого в погонах незаметно вышла на свободу
Конфликт на Украине ускорил развитие военных ИИ-технологий в десятки раз
«Еще спасибо скажут»: Лукашенко обозначил свою позицию по Украине
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.