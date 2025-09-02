Три человека ранены при обстреле российского села со стороны ВСУ

Три человека ранены при обстреле российского села со стороны ВСУ Губернатор Гладков: трое пострадали при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка

Три человека получили ранения при обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, все пострадавшие госпитализированы.

У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча. Его супруга получила баротравму. <...> Третий пострадавший, получивший минно-взрывную травму, а также слепое осколочное ранение бедра, — пояснил он.

Ранее стало известно, что неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в одной из квартир в Ростове-на-Дону после атаки ВСУ, вынесен из дома. Глава города Александр Скрябин пояснил, что жителей дома эвакуировали.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что два мирных жителя подорвались на минном поле вблизи села Поповка. На месте погибли мужчины 28 и 38 лет. Он отметил, что на территории региона остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов. Скрябин уточнил, что в школе будет организован дистанционный формат обучения.