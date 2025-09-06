Саммит ШОС — 2025
Победитель «Битвы экстрасенсов» сыграл свадьбу в Геленджике

Победитель 19-й «Битвы экстрасенсов» Руденко взял в жены психолога

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Победитель 19-го сезона «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко сыграл свадьбу со своей возлюбленной, клиническим психологом Анастасией. Торжество состоялось на винодельне Шато де Талю в Геленджике. Фотографии он опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Известно, что свадьба была камерной: на нее пригласили только самых близких. Невеста выбрала белое платье с декольте и пышным подолом. Образ дополнили фата, туфли с круглым носом на каблуках, украшения из мелкого жемчуга и букет из красных, розовых и желтых с цветов. Жених облачился в классический костюм и шляпу.

Ранее певица Любовь Успенская заявила, что выгнала из дома жениха своей дочери Татьяны Плаксиной. По ее словам, она посчитала бизнесмена Никиту Плотникова недостойным, хотя видела, что парень нравится ее дочке. Артистка считает, что дочери нужен достойный мужчина — «благородный, образованный, который знает толк в музыке, литературе, искусстве».

До этого актер Павел Прилучный поздравил бывшую супругу Агату Муцениеце со свадьбой и пожелал им с музыкантом Петром Дрангой любви. Звезда фильма «Мажор» присутствовал на премьере KION «Виноград» в «Зеленом театре» с нынешней женой Зепюр Брутян.

