Огромные очереди на церемонии прощания с Армани попали на видео

Огромные очереди на церемонии прощания с Армани попали на видео В Милане началось прощание с Джорджо Армани

Прощание со знаменитым итальянским модельером Джорджо Армани началось в Милане. На опубликованных кадрах видно, что к гробу выстроилась длинная очередь, первыми проходят сотрудники компании Armani, передает РИА Новости. Церемония проходит в выставочном пространстве Armani/Teatro.

Организаторы церемонии прощания сделали две очереди для желающих почтить память модельера. По левую сторону от входа в выставочный зал собралась очередь из простых итальянцев, растянувшаяся на несколько сотен метров. Огромный зал, где стоит гроб, украшен десятками напольных светильников. Также там установлен почетный караул в знак государственных заслуг кутюрье.

Армани стал символом Италии во всем мире и смог придать новый блеск итальянскому стилю и культуре, — сказал житель Милана Уберто Кайрати.

Армани скончался в четверг, 4 сентября, в возрасте 91 года. Как сообщила Armani Group, он мирно ушел из жизни в окружении родных и близких. Предполагается, что модельер мог умереть из-за последствий коронавируса. За несколько недель до смерти у него обнаружили легочную инфекцию.