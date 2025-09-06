Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 13:34

Житель США почти 30 лет провел за решеткой за убийство, которое не совершал

NBC: отсидевшего 27 лет за убийство американца признали невиновным

Мужчина из США Брайан Хупер отсидел 27 лет за убийство, к которому он не имел никакого отношения, передает канал NBC. Он оказался за решеткой из-за показаний одной свидетельницы, которые оказались ложными.

Житель штата Миннесота покидает тюрьму после того, как отсидел в ней 27 лет за убийство, которое он не совершал. Пятидесятичетырехлетний Брайан Хупер был освобожден после того, как судья штата в среду отменил его обвинительный приговор, — отметили в издании.

На деле убийцей оказалась женщина, которая донесла на американца. Спустя почти 30 лет ее замучила совесть, поэтому свидетельница дала признательные показания. Отмечается, что она находится за решеткой.

Ранее власти Австралии предложили компенсацию $1,3 млн (104 млн рублей) невиновной женщине, осужденной за убийство четверых детей. Кэтлин Фолбигг осудили на 40 лет после того, как в течение года у нее внезапно скончались четверо малолетних детей — им было от 19 дней до 19 месяцев. Следователи тогда не нашли доказательств насильственной смерти, но в дневнике женщины были записи, которые сочли признанием вины.

США
тюрьмы
убийства
сроки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нарушила правила»: альпинист назвал недопустимые ошибки Наговициной
В Турции задержали россиян за поцелуй в мечети: что известно, наказание
Бабье лето пришло, надолго ли задержится тепло? Погода в Москве на неделю
В России придумали, как упростить туристам путешествия в КНР
Захарова считает Зеленского человеком только отчасти
Конфликт Мизулиной и Крида: из-за чего произошел, что за «голая» вечеринка
«Волчья сущность»: в Госдуме объяснили появление в США Министерства войны
Европейская страна призвала своих граждан уехать из Белоруссии
В России узнали о попытках ВСУ концентрироваться у двух регионов РФ
Российская ПВО перехватила пять управляемых авиабомб ВСУ
Михалков анонсировал новую кинопремию с призом в 81 млн рублей
Удары ВСУ по российскому региону привели к двум жертвам
Житель США почти 30 лет провел за решеткой за убийство, которое не совершал
Любимую скрипку Эйнштейна продадут на аукционе
Ученые пытаются раскрыть загадку найденного черепа неизвестного существа
На Украине вспыхнула одна из крупнейших в мире кондитерских фабрик
Победитель «Битвы экстрасенсов» сыграл свадьбу в Геленджике
Велопутешественника из Франции задержали во Владивостоке
Водитель сбил подростка на мотоцикле и протащил его по дороге
В Госдуме объяснили, почему Путин не поедет в Киев
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.