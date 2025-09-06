Житель США почти 30 лет провел за решеткой за убийство, которое не совершал

Мужчина из США Брайан Хупер отсидел 27 лет за убийство, к которому он не имел никакого отношения, передает канал NBC. Он оказался за решеткой из-за показаний одной свидетельницы, которые оказались ложными.

Житель штата Миннесота покидает тюрьму после того, как отсидел в ней 27 лет за убийство, которое он не совершал. Пятидесятичетырехлетний Брайан Хупер был освобожден после того, как судья штата в среду отменил его обвинительный приговор, — отметили в издании.

На деле убийцей оказалась женщина, которая донесла на американца. Спустя почти 30 лет ее замучила совесть, поэтому свидетельница дала признательные показания. Отмечается, что она находится за решеткой.

Ранее власти Австралии предложили компенсацию $1,3 млн (104 млн рублей) невиновной женщине, осужденной за убийство четверых детей. Кэтлин Фолбигг осудили на 40 лет после того, как в течение года у нее внезапно скончались четверо малолетних детей — им было от 19 дней до 19 месяцев. Следователи тогда не нашли доказательств насильственной смерти, но в дневнике женщины были записи, которые сочли признанием вины.