06 сентября 2025 в 12:34

Раскрыта стоимость картины Цоя на аукционе

Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион с начальной ставкой в 1,5 млн рублей

Виктор Цой Виктор Цой Фото: Александр Чумичев, Александр Шог/ТАСС

На аукцион выставлен рисунок лидера группы «Кино» Виктора Цоя, сообщается на сайте аукционного дома «Первые имена». Начальная цена лота составляет 1,5 млн рублей.

В 1980-х годах Виктор Цой создал произведение без названия, которое ранее хранилось в коллекции его друга, фотографа Сергея Борисова. Эксперты предполагают, что его стоимость может варьироваться от 2,5 до 6 млн рублей. Аукцион, на котором будет представлено это произведение, запланирован на 20 сентября.

Ранее дуэльный световой меч Дарта Вейдера, использовавшийся в фильмах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», был продан на аукционе в Лос-Анджелесе. Его стоимость составила $3,6 млн (292,6 млн рублей), что стало новым рекордом для реквизита из «Звездных войн».

До этого власти Ингушетии решили продать 100% акций аэропорта Магас с начальной ценой торгов в 250 млн рублей. В настоящее время аэропорт работает с ограниченным трафиком, выполняя только один регулярный рейс в день. Обслуживание воздушной гавани обходится властям в 100 млн рублей ежегодно, а ключевая инфраструктура требует капремонта.

