Раскрыта стоимость картины Цоя на аукционе Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион с начальной ставкой в 1,5 млн рублей

На аукцион выставлен рисунок лидера группы «Кино» Виктора Цоя, сообщается на сайте аукционного дома «Первые имена». Начальная цена лота составляет 1,5 млн рублей.

В 1980-х годах Виктор Цой создал произведение без названия, которое ранее хранилось в коллекции его друга, фотографа Сергея Борисова. Эксперты предполагают, что его стоимость может варьироваться от 2,5 до 6 млн рублей. Аукцион, на котором будет представлено это произведение, запланирован на 20 сентября.

