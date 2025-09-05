Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 13:35

Световой меч Дарта Вейдера ушел с молотка за $3,6 млн

Фото: Profiles in History/Global Look Press

Световой меч персонажа вселенной «Звездных войн» Дарта Вейдера ушел с молотка на аукционе в Лос-Анджелесе за $3,6 млн (292,6 млн рублей), сообщает журнал The Hollywood Reporter. По его информации, это новый рекорд стоимости для реквизитов со съемок саги. Данный меч использовался на съемках фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».

Дуэльный световой меч культового персонажа, который использовался в фильмах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», был продан за $3 654 000 в магазине Propstore в Лос-Анджелесе, — говорится в публикации.

Уточняется, что стартовая цена реквизита составляла $500 тыс. (40,6 млн рублей). Стоимость самого лота оценивалась в $1-3 млн (81,3-243,9 млн рублей).

Ранее крупнейший самородок «Сувенир Балтики», выставленный Калининградским янтарным комбинатом Ростеха на аукцион уникального янтаря, был реализован за 1,180 млн рублей. Его вес составляет 2,122 килограмма. Цена на самородок поднималась 53 раза с 650 тысяч рублей.

США
Лос-Анджелес
фильмы
аукционы
Звездные войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Футбол превратился в хаос из-за нашествия пчел
Израиль начал наносить удары по жилым домам
На Западе испугались резкого ответа Путина по войскам на Украине
Песков назвал причину, по которой Telegram и WhatsApp должны остаться в РФ
Военэксперт объяснил необходимость создания ПЗРК для низколетящих дронов
Аглая Тарасова может оказаться в черном списке у режиссеров после скандала
Появились новые кадры окутанного черным дымом «Москва-Сити»
Глава МИД Германии признался в антироссийских планах Берлина
Турэксперт Мкртчян объяснил, почему опасно зимовать в Таиланде
Историк оценил слова Каллас о победе СССР и Китая во Второй мировой войне
Появилось видео с пожаром у «Москва-Сити»
Администрация Трампа столкнулась с рекордным числом судебных исков
Юрист рассказал, как самозанятому избежать блокировки карты
Раскрыта личность напавшего на учительницу в колледже Эссена подростка
Билялетдинов ответил, мешает ли Карпину совмещение сборной и «Динамо»
Черный дым окутал небоскребы «Москва-Сити»
«Уже третью ночь»: известная певица пожаловалась на жуткие звуки в квартире
Раскрыто число стран, представленных на ВЭФ
США подловили на планах упростить продажу БПЛА за границу
Умерла невестка королевы Елизаветы II
Дальше
Самое популярное
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.