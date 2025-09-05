Световой меч Дарта Вейдера ушел с молотка за $3,6 млн

Световой меч персонажа вселенной «Звездных войн» Дарта Вейдера ушел с молотка на аукционе в Лос-Анджелесе за $3,6 млн (292,6 млн рублей), сообщает журнал The Hollywood Reporter. По его информации, это новый рекорд стоимости для реквизитов со съемок саги. Данный меч использовался на съемках фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».

Дуэльный световой меч культового персонажа, который использовался в фильмах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», был продан за $3 654 000 в магазине Propstore в Лос-Анджелесе, — говорится в публикации.

Уточняется, что стартовая цена реквизита составляла $500 тыс. (40,6 млн рублей). Стоимость самого лота оценивалась в $1-3 млн (81,3-243,9 млн рублей).

Ранее крупнейший самородок «Сувенир Балтики», выставленный Калининградским янтарным комбинатом Ростеха на аукцион уникального янтаря, был реализован за 1,180 млн рублей. Его вес составляет 2,122 килограмма. Цена на самородок поднималась 53 раза с 650 тысяч рублей.