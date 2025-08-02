«Сувенир Балтики» продали за 1,180 млн рублей

Крупнейший самородок «Сувенир Балтики», выставленный Калининградским янтарным комбинатом Ростеха на аукцион уникального янтаря, был реализован за 1,180 млн рублей, передает пресс-служба предприятия. Его вес составляет 2,122 килограмма. По информации комбината, цена на самородок поднималась 53 раза с 650 тысяч рублей.

Как отметила специалист-геммолог Анна Дугина, покупатель, скорее всего, приобрел в этом самородке сразу три-в-одном, так как можно предположить наличие внутри интересного инклюзного образования. Также эксперт обратила внимание на необычную структуру «Сувенира Балтики».

В камне представлено сразу внутриствольное и натечное происхождение. Изначально смола затекла в ствол и таким образом образовалась первая часть самородка. Когда естественное препятствие в виде коры дерева было разрушено, смола получила возможность натечь сверху. Этим объясняется комбинированное сочетание разных текстур и цветов в одном самородке, — подчеркнула Дугина.

Ранее комбинат Ростеха отказался продавать уникальный инклюз с тараканом. Уточнялось, что с просьбой оставить экспонат в регионе к комбинату обратились власти области и Министерство туризма России.