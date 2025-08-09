Российский аэропорт выставили на продажу за 250 млн рублей

Власти Ингушетии объявили о продаже 100% акций аэропорта Магас, сообщило правительство региона. Начальная цена торгов составит 250 млн рублей.

Правительством Ингушетии принято решение о продаже 100% акций акционерного общества «Международный Аэропорт Магас» им. С. С. Осканова, — говорится в сообщении.

Там отметили, что сейчас аэропорт работает в условиях ограниченного трафика, выполняя только один регулярный рейс в день по направлению Магас — Москва. Предпринимались попытки наладить авиасообщение с Санкт-Петербургом, Самарой, Тюменью, Сочи, но они не увенчались успехом.

В настоящее время обслуживание воздушной гавани обходится властям в 100 млн рублей ежегодно. Помимо этого, ключевая инфраструктура устарела и требует капремонта. Также у объекта нет собственного топливно-заправочного комплекса.

